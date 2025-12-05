Ричмонд
-1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ташкентском метро на перегоне между станциями сломался поезд. Его пришлось брать на буксировку

Vaib.uz (Узбекистан. 5 декабря). Сегодня в соцсетях появились видео, снятые в столичном метрополитене. На кадрах видно, как поезд внезапно остановился в туннеле и простоял там около 10 минут, вызвав беспокойство среди пассажиров.

Источник: Vaib.uz

В администрации метрополитена прокомментировали ситуацию. По официальной информации, 5 декабря в 11:55 на перегоне между станциями «Гафур Гулям» и «Алишер Навои» в поезде № 39 была зафиксирована техническая неисправность. В результате состав остановился и простоял 6 минут.

Для устранения неполадки неисправный поезд был прицеплен к следующему поезду и отбуксирован для технического осмотра и ремонта.

На данный момент движение поездов полностью восстановлено и осуществляется по установленному графику.