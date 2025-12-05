В Ташкентском метро на перегоне между станциями сломался поезд. Его пришлось брать на буксировку

В администрации метрополитена прокомментировали ситуацию. По официальной информации, 5 декабря в 11:55 на перегоне между станциями «Гафур Гулям» и «Алишер Навои» в поезде № 39 была зафиксирована техническая неисправность. В результате состав остановился и простоял 6 минут.