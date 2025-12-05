МВД опубликовало новые подробности по делу о взрыве в кафе в Гулистане: число задержанных выросло

В МВД сообщили, что под руководством заместителя министра внутренних дел, начальника Следственного департамента Рамазона Ашропова, сформирована специальная следственная группа, в которую вошли специалисты различных ведомств. Следственная группа уже проводит все необходимые мероприятия по выяснению всех обстоятельств происшествия. Расследование взято на особый контроль.