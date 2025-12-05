МВД опубликовало новые подробности по делу о взрыве в кафе в Гулистане: число задержанных выросло

Как выяснили следователи, к плите в кафе был подключён 50-литровый баллон сжиженного пропанового газа. В результате утечки газа произошёл взрыв.
После взрыва 29 человек с ожогами разной степени тяжести были доставлены в Сырдарьинский филиал Республиканского научного центра скорой медицинской помощи. Трое пострадавших, несмотря на усилия врачей, скончались от полученных травм.
Пятерым пациентам, состояние которых медики оценили как удовлетворительное, была оказана необходимая помощь, после чего они были отпущены домой. Остальные пострадавшие продолжают получать квалифицированную медицинскую помощь.
По факту взрыва возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 192−11 (злоупотребление должностными полномочиями лицами негосударственной организации), части 2 пункты «а, б» статьи 257 (нарушение правил охраны труда), а также части 2 пункты «а, б» статьи 259 (нарушение правил пожарной безопасности) Уголовного кодекса. На данный момент трое должностных лиц «Bek Family Cafe» взяты под стражу.
В МВД сообщили, что под руководством заместителя министра внутренних дел, начальника Следственного департамента Рамазона Ашропова, сформирована специальная следственная группа, в которую вошли специалисты различных ведомств. Следственная группа уже проводит все необходимые мероприятия по выяснению всех обстоятельств происшествия. Расследование взято на особый контроль.