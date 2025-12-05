Нижегородский производитель трубопроводных систем увеличит выработку

По словам Черкасова, в качестве пилотного потока был выбран процесс производства деталей из черного металла, который занимает 65% в выручке компании. Также эксперты РЦК обучили бережливым технологиям 27 сотрудников компании и подготовили трех внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно проводить обучение.