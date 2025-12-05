Нижегородский производитель трубопроводных систем увеличит выработку

Производитель трубопроводных систем «Современные трубопроводные системы» в Нижнем Новгороде подвел промежуточные итоги участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». На предприятии планируют увеличить выработку на 29%, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
«Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) проанализировали работу компании и совместно с сотрудниками предприятия выявили 14 факторов, снижающих пропускную способность в пилотном потоке. Среди них большое количество доработок, загромождение производственных площадей, потеря времени на поиск заготовок. По каждой проблеме разработан план мероприятий», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
По словам Черкасова, в качестве пилотного потока был выбран процесс производства деталей из черного металла, который занимает 65% в выручке компании. Также эксперты РЦК обучили бережливым технологиям 27 сотрудников компании и подготовили трех внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно проводить обучение.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.