В выходные в Башкирии пройдут предновогодние сельскохозяйственные ярмарки

Министерство торговли и услуг Башкирии напомнило о проведении в республике сельскохозяйственных ярмарок в предновогодний период. Они будут работать с 5 по 7 декабря сразу в 35 городах и районах.
На ярмарках традиционно будут представлены свежие и натуральные продукты, произведенные местными фермерами и сельхозпредприятиями.
Всего за три дня планируется организовать 57 ярмарочных точек. Полный список адресов и контактной информации организаторов можно найти на официальном сайте министерства торговли республики.
