В выходные в Башкирии пройдут предновогодние сельскохозяйственные ярмарки

С 5 по 7 декабря в 35 районах Башкирии можно будет купить фермерские товары.

Источник: Комсомольская правда

Министерство торговли и услуг Башкирии напомнило о проведении в республике сельскохозяйственных ярмарок в предновогодний период. Они будут работать с 5 по 7 декабря сразу в 35 городах и районах.

На ярмарках традиционно будут представлены свежие и натуральные продукты, произведенные местными фермерами и сельхозпредприятиями.

Всего за три дня планируется организовать 57 ярмарочных точек. Полный список адресов и контактной информации организаторов можно найти на официальном сайте министерства торговли республики.

