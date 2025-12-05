Новая Национальная стратегия по борьбе с наркотиками — в центре внимания властей

Зависимость от алкоголя, никотина и наркотиков затрагивает более 12 тысяч граждан, а власти заявляют, что употребление наркотиков среди молодёжи продолжает расти. Тема обсуждалась на конференции, посвящённой новой Национальной стратегии по борьбе с наркотиками, адаптированной к реалиям Республики Молдова.
Государственный секретарь Министерства внутренних дел Александру Бежан сообщил в ходе дискуссий, что в период 2019—2025 годы власти зарегистрировали 7 000 случаев, связанных с наркотиками, и 18 000 административных правонарушений. Чиновник отметил, что развитие рынка наркотиков, который всё активнее перемещается в онлайн-среду и даркнет, вызывает тревогу.
«Появление синтетических наркотиков, “более сильных, чем традиционные”, затрудняет мониторинг и вмешательство со стороны властей. Преступники становятся всё более изобретательными, и государство должно реагировать соответствующим образом», — подчеркнул Бежан.
Депутат Лилиана Гросу также обратила внимание на стремительный рост потребления наркотиков среди молодежи, чему способствует появление дешевых синтетических веществ. Она подчеркнула, что любые виды зависимостей требуют комплексного подхода, а новая национальная стратегия в сфере наркотиков и зависимостей должна быть разработана как можно быстрее.
Хотя Республика Молдова утвердила национальную стратегию по борьбе с наркотиками ещё в 2020 году, её реализация столкнулась с серьезными трудностями: отсутствием систематического сбора данных, недостаточным финансированием и слабым межведомственным сотрудничеством.
Декан факультета психологии и специальной психопедагогики университета имени Иона Крянгэ Мария Вырлан выступила за укрепление социальной безопасности и развитие аддиктологии в Молдове, где количество специалистов все еще недостаточно. «Без специалистов мы не сможем реализовать ни одну эффективную стратегию по борьбе с зависимостями», — отметила она, подчеркнув важность подготовки профессионалов, способных адекватно отвечать текущим вызовам.
Вырлан также акцентировала необходимость современных подходов к профилактике зависимостей и передала ключевое послание: «Человек с зависимостью должен находиться в центре поддержки, а не в центре наказания».
Депутат Григоре Новак признал, что в Молдове мало эффективных механизмов для борьбы с употреблением наркотиков. Он предлагает создать парламентскую платформу по противодействию наркотикам и инициировать конкретные действия, включая открытие специализированных центров и стимулирование профессиональной подготовки в этой области совместно с экспертами.
Юрий Бучинский, директор Республиканского наркологического диспансера, уточнил, что учреждение ежегодно оказывает лечение 230−300 пациентам и управляет двумя центрами заместительной терапии, которые поддерживают людей с опиоидной зависимостью.
Руководитель Департамента по профилактике неинфекционных заболеваний ANSP Ион Шалару подчеркнул, что феномен зависимостей требует реалистичного подхода, адаптированного к специфическим условиям Республики Молдова. По его словам, универсальных решений не существует, а государственная политика должна быть комплексной и эффективной, охватывая как зависимости от веществ, включая никотин, так и поведенческие зависимости: цифровые зависимости, социальные сети или навязчивое потребление медиаконтента.
Была освещена и проблема никотиновой зависимости, которая развивается очень быстро, особенно на фоне растущей популярности новых табачных изделий среди молодежи. В то время как 3,7% людей старше 18 лет используют электронные сигареты, среди подростков этот показатель достиг тревожных 24%. Их привлекают в первую очередь разнообразные вкусы и современный дизайн устройств.
Мирча Греку, президент Международного центра по профилактике и информированию в сфере зависимостей, обратил внимание на то, что алкоголь и никотин остаются «самыми опасными наркотиками» с точки зрения социальных последствий, включая насилие.
Он выступает за образовательные программы, адаптированные к возрасту, развитие устойчивости у детей, вовлечение врачей и психологов в профилактику, а также качественное информирование.
Мероприятие завершилось принятием резолюции, направленной на поддержку специалистов, укрепление межведомственного сотрудничества и расширение профилактических программ в школах и общинах. Резолюция станет основой для разработки новой национальной стратегии по борьбе с наркотиками, основанной на научных рекомендациях.