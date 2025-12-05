Новая Национальная стратегия по борьбе с наркотиками — в центре внимания властей

Была освещена и проблема никотиновой зависимости, которая развивается очень быстро, особенно на фоне растущей популярности новых табачных изделий среди молодежи. В то время как 3,7% людей старше 18 лет используют электронные сигареты, среди подростков этот показатель достиг тревожных 24%. Их привлекают в первую очередь разнообразные вкусы и современный дизайн устройств.