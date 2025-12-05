Ричмонд
В Москаленском районе Омской области прошли похороны ветерана Чечни

47-летний Максим Сасько героически погиб в зоне СВО.

Источник: Комсомольская правда

В Москаленском районе Омской области с почестями проводили в последний путь 47-летнего Максима Сасько — ветерана боевых действий в Чечне и добровольца, погибшего при исполнении задач в зоне специальной военной операции. О трагедии сообщили представители местного отделения партии «Единая Россия».

Максим родился в Марьяновском районе, однако детство провёл в Казахстане. В середине 1990-х его семья вернулась в родные места — в село Москаленки, где он окончил школу и получил профессию тракториста. В 1997 году Сасько был призван в армию и направлен в танковые войска под Челябинск. Вскоре после этого он участвовал в боевых действиях на территории Чечни.

После демобилизации Максим работал в Новосибирске, но в марте 2024 года принял решение вернуться в строй — отправился в зону СВО. Служил ефрейтором и старшим наводчиком стрелкового батальона.

29 апреля 2024 года Максим Сасько погиб при выполнении боевой задачи. Его именем уже планируют назвать одну из улиц в родном районе.

