В Москаленском районе Омской области прошли похороны ветерана Чечни

В Москаленском районе Омской области с почестями проводили в последний путь 47-летнего Максима Сасько — ветерана боевых действий в Чечне и добровольца, погибшего при исполнении задач в зоне специальной военной операции. О трагедии сообщили представители местного отделения партии «Единая Россия».
Максим родился в Марьяновском районе, однако детство провёл в Казахстане. В середине 1990-х его семья вернулась в родные места — в село Москаленки, где он окончил школу и получил профессию тракториста. В 1997 году Сасько был призван в армию и направлен в танковые войска под Челябинск. Вскоре после этого он участвовал в боевых действиях на территории Чечни.
После демобилизации Максим работал в Новосибирске, но в марте 2024 года принял решение вернуться в строй — отправился в зону СВО. Служил ефрейтором и старшим наводчиком стрелкового батальона.
29 апреля 2024 года Максим Сасько погиб при выполнении боевой задачи. Его именем уже планируют назвать одну из улиц в родном районе.
Читайте также: В Омске скончался известный краевед, проводивший экскурсию писателю Солженицину.