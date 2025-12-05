В Волгоградской области высадили более 8,3 миллиона деревьев

Свыше 8,3 млн деревьев высадили в Волгоградской области в 2025 году в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Это в 4,5 раза больше, чем было запланировано, сообщили в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона.
Площадь, занятая новыми зелеными насаждениями, составила 3,12 тыс. га. Наибольший объем лесопосадочных работ проведен в осенний период. Этому способствовало участие региона в проекте по компенсационному лесовосстановлению. В Волгоградской области удалось дополнительно задействовать под посадку около 1500 га леса за счет организаций, возводящих инфраструктурные объекты в других регионах.
Еще около 700 га новых лесов было создано благодаря практике агротехнического ухода за участками естественного лесовосстановления, в частности, минерализации почвы. В этом году Волгоградская область вошла в тройку регионов-лидеров по площади лесного фонда, на котором в 2025 году проведен агротехнический уход, это повысит приживаемость высаженных лесных культур.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.