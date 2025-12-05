В Волгоградской области высадили более 8,3 миллиона деревьев

Еще около 700 га новых лесов было создано благодаря практике агротехнического ухода за участками естественного лесовосстановления, в частности, минерализации почвы. В этом году Волгоградская область вошла в тройку регионов-лидеров по площади лесного фонда, на котором в 2025 году проведен агротехнический уход, это повысит приживаемость высаженных лесных культур.