В Анапе отменят туристический налог в 2026 году. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев во время «Прямой линии». Глава региона в прямом эфире ответил на вопрос жителей города-курорта 5 декабря.
«Независимо, будет ли сезон, а мы решили, что он будет. Поэтому я думаю, что в 2026 году налог мы тоже обнулим. И турист, чтобы чувствовал больше преференций для отдыха», — сказал Вениамин Кондратьев.
Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о том, что курортный сезон в 2026 году в Анапе должен состояться.
