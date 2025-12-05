В столице начался новый сезон фестиваля «Усадьбы Москвы»

Новый сезон фестиваля «Усадьбы Москвы» стартовал в столице 1 декабря в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.
На фестивальной площадке «Московские сезоны» в музее-заповеднике «Коломенское» на протяжении трех месяцев будут проходить бесплатные мероприятия, рассчитанные на посетителей всех возрастов. Там работают ретрофотоателье, оформленное в стилистике усадебных интерьеров, тир и почта, где можно отправить поздравительные открытки по всей России. Важным событием сезона стало появление зимнего маршрута «Москва усадебная». Интерактивное исследование в формате офлайн-игры охватывает 14 исторических городских особняков.
На Манежной площади впервые в рамках проекта «Путешествие в Рождество» работает временное пространство «Усадеб Москвы» с ретрофотоателье и усадебной почтой, а на Болотной площади и Тверском бульваре открыты информационные зоны. Кроме того, районы Басманный, Арбат и Хамовники вновь стали усадебными кластерами. Их можно изучить на зимних прогулках вместе с аудиогидами «Звездные маршруты», озвученными известными актерами театра и кино.
В конце декабря и следующие зимние месяцы программа фестиваля продолжит расширяться. Гостей ждут семейные мероприятия, праздничные форматы и новые сюжеты на площадках усадеб. Среди них — тематические мастер-классы, экскурсии, лекции о дворянском быте и выступления уличного театра. Ярким событием февраля станет интерактивное представление «Чаепитие с графиней» в Петровском путевом дворце.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.