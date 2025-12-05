В столице начался новый сезон фестиваля «Усадьбы Москвы»

На Манежной площади впервые в рамках проекта «Путешествие в Рождество» работает временное пространство «Усадеб Москвы» с ретрофотоателье и усадебной почтой, а на Болотной площади и Тверском бульваре открыты информационные зоны. Кроме того, районы Басманный, Арбат и Хамовники вновь стали усадебными кластерами. Их можно изучить на зимних прогулках вместе с аудиогидами «Звездные маршруты», озвученными известными актерами театра и кино.