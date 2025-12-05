В Кирове прошел региональный этап технофорума «Артпром»

Региональный этап технофорума «Артпром» проходил с 10 по 28 ноября в Кирове в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в управлении массовых коммуникаций Кировской области.
Мероприятие было посвящено развитию научно-технического творчества и креативных индустрий. На форуме были представлены выставки достижений вятской промышленности. Также состоялись лекции, мастер-классы, круглые столы. Технофорум стал площадкой с уникальным форматом взаимодействия специалистов ведущих промышленных предприятий, инжиниринговых центров и студенческой молодежи.
Представители промышленности рассказали учащимся о своей работе, а также поделились опытом реализации технологических проектов, идей и замыслов. Кроме того, на «Артпроме» состоялись практические сессии, посвященные перспективам развития промышленного туризма и роли креативных индустрий в развитии экономики региона.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.