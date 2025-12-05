Куда жаловаться на качество медицинской помощи, разъяснили жителям Челябинской области

Если человек считает, что ему оказали медицинскую помощь ненадлежащего качества или вовсе отказали в её предоставлении без законных оснований, самое быстрое решение — обратиться к руководству медицинской организации. Часто вопрос удаётся урегулировать на месте, не прибегая к дальнейшим инстанциям.
Если же ситуация остаётся нерешённой, пациент может связаться со своим страховым представителем. Номер телефона страховой медицинской организации указан в полисе, а в поликлинике можно воспользоваться специальным телефоном-автоматом, установленным для оперативной связи.
Когда речь идёт о случаях, которые могли повлечь негативные последствия для здоровья, требуется письменное обращение в страховую компанию. Специалисты проведут контроль объёма, сроков, качества и условий оказания медицинской помощи. Адреса и контакты страховых организаций размещены на официальном сайте ТФОМС Челябинской области в разделе «ОМС в Челябинской области».
Кроме того, жители могут обратиться напрямую в ТФОМС через онлайн-сервис «Форма обращения граждан» или направив письменное письмо.
После регистрации обращения специалисты страховой компании или территориального фонда организуют экспертный контроль. Ответ поступит заявителю в течение 30 дней — это срок, установленный законом.
Для проведения экспертизы потребуется жалоба от самого застрахованного или лица, действующего по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством.