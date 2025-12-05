Мэр Омска озвучил список отделений почты, где можно купить «Омку»

В пятницу, 5 декабря, мэр Омска Сергей Шелест конкретизировал для горожан вариант, по которому они теперь могут покупать и пополнять транспортную карту «Омка». Об этом он написал на своем Телеграм-канале.
Мэр уточнил, что АО «Пассажирсервис» заключило с «Почтой России» договор на реализацию карт в ее отделениях в городе. Первая партия карт, 14 тыс. штук, уже передана в головной офис компании. Это частичное решение проблемы после закрытия сети киосков «Дилижанс», в основном карта раньше продавалась и пополнялась там. Об этом мы уже сообщали.
Покупать там карты пассажиры смогут на следующей неделе, когда завершится распределение карт по 35 точкам. Адресный перечень отделений мэр привел с разделением по округам:
"Центральный округ: — ул. Богдана Хмельницкого, 126; — ул. 10 лет Октября, 193; — ул. Краснознаменная, 21; — ул. Лермонтова, 20; — ул. Омская, 158/1; — ул. Красный Путь, 67; — ул. Маршала Жукова, 152А; — ул. Челюскинцев, 83; — ул. 22 Партсъезда, 1; — ул. Завертяева, 7/7; — ул. Герцена, 1; — ул. Герцена, 217; — ул. Багратиона, 19; — ул. 33-я Северная, 40А.
Кировский округ: — ул. Мельничная, 96; — ул. 3-я Любинская, 7; — ул. Конева, 28/2; — ул. Бетховена, 28; — ул. Путилова, 13; — ул. 12 Декабря, 104; — ул. Дианова, 7В; — ул. Степанца, 10/1.
Ленинский округ: — ул. Ульянова, 2А; — просп. Карла Маркса, 87; — ул. Маргелова, 176/1; — ул. 10-я Чередовая, 21; — ул. 1-я Электровозная, 9А; — ул. Моторная, 11".
Также в САО это пять отделений (на проспектах Культуры, 5, Мира, Менделеева, 15, улицах 22 Апреля, 16, и Стрельникова, 6.
В ОАО продажа будет вестись в двух отделениях: на улице Богдана Хмельницкого, 216 и проспекте Космическом, 30.