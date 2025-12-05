Мэр Омска озвучил список отделений почты, где можно купить «Омку»

Мэр уточнил, что АО «Пассажирсервис» заключило с «Почтой России» договор на реализацию карт в ее отделениях в городе. Первая партия карт, 14 тыс. штук, уже передана в головной офис компании. Это частичное решение проблемы после закрытия сети киосков «Дилижанс», в основном карта раньше продавалась и пополнялась там. Об этом мы уже сообщали.