Ричмонд
-1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новую очередь набережной Тольятти откроют в мае 2026 года

В Самарской области благоустройство общественных территорий приведут к единому стилю.

Источник: администрация Тольятти

В 2026 году в Тольятти наконец-то откроется еще одна очередь городской набережной. Сделать это планируют в мае. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время прямой линии 5 декабря.

С 1 мая планируем начать конкурсную процедуру по отбору компаний, которые у нас выйдут на набережную. Там будут кофейни, ярмарки, объекты передвижной торговли. Все — в единообразном виде.

Илья Сухих
мэр Тольятти

Теперь все торговые объекты в общественных местах в городах будут приведены к одинаковому стилю.

«Через несколько недель наш Минград выпустит единые правила благоустройства на территории Самарской области. Теперь все новое будет у нас соответствовать новому стандарту. На основе него в крупных городах будет обновлен дизайн-код. В мае и июне в Тольятти будут появляться новые объекты», — сказал глава региона.

Узнать больше по теме
Биография Вячеслава Федорищева
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.
Читать дальше