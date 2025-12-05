Новую очередь набережной Тольятти откроют в мае 2026 года

В 2026 году в Тольятти наконец-то откроется еще одна очередь городской набережной. Сделать это планируют в мае. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время прямой линии 5 декабря.
С 1 мая планируем начать конкурсную процедуру по отбору компаний, которые у нас выйдут на набережную. Там будут кофейни, ярмарки, объекты передвижной торговли. Все — в единообразном виде.
Теперь все торговые объекты в общественных местах в городах будут приведены к одинаковому стилю.
«Через несколько недель наш Минград выпустит единые правила благоустройства на территории Самарской области. Теперь все новое будет у нас соответствовать новому стандарту. На основе него в крупных городах будет обновлен дизайн-код. В мае и июне в Тольятти будут появляться новые объекты», — сказал глава региона.