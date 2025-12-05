В Красноярском крае стартовала ежегодная Декада инвалидов

Ежегодная Декада инвалидов проходит с 1 по 10 декабря в Красноярском крае в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в министерстве социальной политики региона.
Декада инвалидов призвана привлечь внимание общества к вопросам людей с ограниченными возможностями здоровья, способствовать их социальной интеграции и повышению качества жизни. На эти дни запланировано более 250 различных научных конференций, встреч, консультаций, спортивных соревнований, концертов.
Традиционно краевые учреждения социального обслуживания населения принимают активное участие в мероприятиях Декады инвалидов. Например, в комплексном центре соцобслуживания населения (КЦСОН) «Балахтинский» оформлена выставка декоративно-прикладного творчества «Счастье — быть нужным!». Сотрудники КЦСОН «Березовский» организуют спортивно-развлекательное мероприятие «Мы можем все!», а специалисты реабилитационного центра «Радуга» на базе Штаба общественной поддержки проведут конференцию краевых учреждений социального обслуживания населения «Социальные практики. Методики и технологии реабилитации детей с инвалидностью в Красноярском крае».
«Мы стремимся к тому, чтобы каждый житель Красноярского края, независимо от состояния здоровья, имел равные возможности для самореализации, участия в жизни общества и получения необходимой поддержки. Декада инвалидов — это возможность не только напомнить о существующих проблемах, но и продемонстрировать реальные шаги, которые предпринимаются для их решения», — подчеркнула министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.