В Красноярском крае стартовала ежегодная Декада инвалидов

«Мы стремимся к тому, чтобы каждый житель Красноярского края, независимо от состояния здоровья, имел равные возможности для самореализации, участия в жизни общества и получения необходимой поддержки. Декада инвалидов — это возможность не только напомнить о существующих проблемах, но и продемонстрировать реальные шаги, которые предпринимаются для их решения», — подчеркнула министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.