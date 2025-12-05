Ричмонд
В Минске подросток отдал $35 тысяч из сейфа родителей, испугавшись обыска

Минский подросток вскрыл сейф родителей и отдал $35 тысяч из-за якобы посылки «Белпочты».

Источник: Комсомольская правда

В Минске подросток вскрыл сейф и передал курьеру мошенников 35 тысяч долларов, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Изначально 17-летний минчанин в мессенджере получил сообщение якобы от «Белпочты» о посылке на его имя. Под видом уточнения данных для доставки мошенники выманили у юноши личную информацию, в том числе СМС-код.

Потом уже перезвонил будто бы «инспектор цифровой безопасности». Неизвестный заверил подростка, что он «общался с мошенниками» и теперь от его имени совершаются незаконные финансовые операции.

Подростку пригрозили обыском и он, испугавшись, вскрыл сейф родителей и передал курьеру все деньги — 35 тысяч долларов. Отец парня, как только все узнал, позвонил в милицию.

По горячим следам задержали 45-летнего курьера. Житель Минской области и сам стал жертвой мошенников. В Минске под угрозой «уголовной ответственности» он забрал деньги у подростка и еще 10 тысяч долларов у пенсионерки.

Деньги затем мужчина передал посреднику — 73-летней женщине, а та уже все передала неизвестному организатору схемы.

Ведется расследование.

А еще доверчивая белоруска отдала 50 тысяч долларов, услышав кодовое слово «Апельсин».