В Хабаровске прошел Всероссийский форум для глухой и слабослышащей молодежи

Всероссийский форум для глухой и слабослышащей молодежи «Слушаю сердцем» состоялся 28−30 ноября в Хабаровске по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в комитете по делам молодежи правительства Хабаровского края.
Участниками мероприятия стали более 150 человек. В рамках образовательной программы выступили приглашенные эксперты, в том числе глухие и слабослышащие. Они подчеркивали важность формирования позитивного самовосприятия и образа в глазах окружающих, независимо от физических ограничений. Особое внимание было уделено вопросам доступности высшего образования и профессионального роста.
Ключевым событием форума стал хакатон «Решения для сообщества». В ходе командной работы участники разрабатывали проекты, направленные на решение повседневных трудностей глухой и слабослышащей молодежи. Среди предложенных инициатив выделялись идеи, направленные на повышение информированности общественности о проблемах и потребностях людей с ограниченными возможностями слуха, продвижение ценностей равенства и создание условий для комфортной социальной адаптации.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.