В 2025 году ростовчане оформили ипотеку на сумму более 59 млрд рублей

— Семейная ипотека продолжает формировать устойчивый спрос на жилье в регионе, оставаясь наиболее востребованной льготной программой. Она доступна как на покупку новостроек, так и на вторичное жилье — такая возможность появилась с 1 апреля текущего года для жителей малых городов. За этот период 180 семей Ростовской области приобрели готовое жилье по льготной программе, а общий объем таких ипотечных выдач составил 521 млн рублей. Спрос на готовые объекты по семейной программе растет: октябрь стал рекордным по числу выдач таких кредитов, — пояснил заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев.