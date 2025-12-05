Ричмонд
В 2025 году ростовчане оформили ипотеку на сумму более 59 млрд рублей

При этом льготные программы составив почти 87% от общего объема.

Источник: Комсомольская правда

За первые десять месяцев 2025 года жители Ростовской области заключили около 13,6 тысячи ипотечных сделок на общую сумму 59,6 миллиардов рублей. Льготные программы заняли доминирующую позицию, составив почти 87% от общего объема — 50 миллиардов рублей. Самую большую популярность приобрела семейная ипотека, которая обеспечила выдачу кредитов на рекордные 48,2 миллиарда рублей. Такую статистику предоставил Сбер.

— Семейная ипотека продолжает формировать устойчивый спрос на жилье в регионе, оставаясь наиболее востребованной льготной программой. Она доступна как на покупку новостроек, так и на вторичное жилье — такая возможность появилась с 1 апреля текущего года для жителей малых городов. За этот период 180 семей Ростовской области приобрели готовое жилье по льготной программе, а общий объем таких ипотечных выдач составил 521 млн рублей. Спрос на готовые объекты по семейной программе растет: октябрь стал рекордным по числу выдач таких кредитов, — пояснил заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев.

Антон Усачев, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка. Фото: из личного архива, предоставлено пресс-службой банка.

Также жители Ростовской области активно используют семейную ипотеку и для строительства собственного дома. На эти цели с начала года было направлено 2,6 млрд рублей ипотечных выдач.

СПРАВКА.

Семейная ипотека на вторичное жилье доступна в городах с небольшими темпами жилищного строительства. В Ростовской области в этот список вошли 16 городов: Волгодонск, Зверево, Белая Калитва, Каменск-Шахтинский, Гуково, Донецк, Зерноград, Константиновск, Красный Сулин, Новошахтинск, Миллерово, Морозовск, Пролетарск, Сальск, Семикаракорск и Цимлянск.