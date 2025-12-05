«Герои Камчатки» изучили основы бережливого производства

В ходе тренинга специалисты РЦК разъяснили участникам фундаментальные принципы и инструменты бережливого производства. Также они подготовили и провели для слушателей бизнес-игру «Бумажные самолетики». В ходе этого упражнения участники, взяв на себя роли сотрудников производственной компании, на практике освоили методы выявления «узких мест» в бизнес-процессах и опробовали различные подходы к их оптимизации, последовательно повышая эффективность работы своей команды в трех раундах.