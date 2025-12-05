«Герои Камчатки» изучили основы бережливого производства

Специальный тренинг «Основы бережливого производства» прошли участники программы «Государственное и муниципальное управление. Герои Камчатки», обучение по которой проводится для ветеранов специальной военной операции. Повышение производительности труда отвечает задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре компетенций (РЦК) Камчатского края.
В ходе тренинга специалисты РЦК разъяснили участникам фундаментальные принципы и инструменты бережливого производства. Также они подготовили и провели для слушателей бизнес-игру «Бумажные самолетики». В ходе этого упражнения участники, взяв на себя роли сотрудников производственной компании, на практике освоили методы выявления «узких мест» в бизнес-процессах и опробовали различные подходы к их оптимизации, последовательно повышая эффективность работы своей команды в трех раундах.
«Подобные встречи неизменно оставляют глубокий эмоциональный след в памяти. Коллектив регионального центра компетенций подошел к подготовке с особым старанием и постарались сделать этот тренинг максимально информационно насыщенным и практически полезным для всех его участников. Я уверен, что полученные знания в области бережливого производства станут для слушателей программы “Герои Камчатки” ценным подспорьем на их пути становления в качестве высококлассных и эффективных управленцев», — подчеркнул руководитель РЦК Камчатского края Михаил Солод.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.