Ричмонд
-1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Герои Камчатки» изучили основы бережливого производства

Участниками комплексной программы стали ветераны специальной военной операции.

Специальный тренинг «Основы бережливого производства» прошли участники программы «Государственное и муниципальное управление. Герои Камчатки», обучение по которой проводится для ветеранов специальной военной операции. Повышение производительности труда отвечает задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре компетенций (РЦК) Камчатского края.

В ходе тренинга специалисты РЦК разъяснили участникам фундаментальные принципы и инструменты бережливого производства. Также они подготовили и провели для слушателей бизнес-игру «Бумажные самолетики». В ходе этого упражнения участники, взяв на себя роли сотрудников производственной компании, на практике освоили методы выявления «узких мест» в бизнес-процессах и опробовали различные подходы к их оптимизации, последовательно повышая эффективность работы своей команды в трех раундах.

«Подобные встречи неизменно оставляют глубокий эмоциональный след в памяти. Коллектив регионального центра компетенций подошел к подготовке с особым старанием и постарались сделать этот тренинг максимально информационно насыщенным и практически полезным для всех его участников. Я уверен, что полученные знания в области бережливого производства станут для слушателей программы “Герои Камчатки” ценным подспорьем на их пути становления в качестве высококлассных и эффективных управленцев», — подчеркнул руководитель РЦК Камчатского края Михаил Солод.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше