Вход в Эрмитаж 7 декабря станет бесплатным

Так, 7 декабря жители и гости Северной столицы смогут свободно пройти в Главный музейный комплекс, Главный штаб, Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня», Дворец Меншикова, Музей императорского фарфорового завода и Зимний дворец Петра I. Бесплатные билеты появятся на официальном сайте музея 5 декабря в 10:00. Дополнительные партии билетов разместят на сайте 5 декабря в 16:00 и 6 декабря в 10:00. Также получить бесплатный билет возможно будет прямо в кассах музеев в день события.