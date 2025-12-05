Количество петербурсгких врачей за год резко сократилось

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря, ФедералПресс. Численность врачей в Северной столице в 2024 году в сравнении с 2023 годом сократилась на 1 тыс. человек. По данным Петростата, речь идет о снижении с 51,1 тыс. до 50,1 тыс. специалистов.