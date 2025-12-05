Ричмонд
Количество петербурсгких врачей за год резко сократилось

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря, ФедералПресс. Численность врачей в Северной столице в 2024 году в сравнении с 2023 годом сократилась на 1 тыс. человек. По данным Петростата, речь идет о снижении с 51,1 тыс. до 50,1 тыс. специалистов.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Количество среднего медицинского персонала за тот же период сократилось на 2,5 тыс. человек, с 60,8 тыс. до 58,3 тыс.», — отметил депутат петербургского парламента Андрей Рябоконь в своем телеграм-канале.

Эксперты подчеркивают, что такой отток требует системных мер для стабилизации кадровой ситуации. Среди ключевых предложений — внедрение в регионах с дефицитом кадров специальной ипотечной программы для медиков. Речь также идет об активном вовлечении частной медицины в систему ОМС и внедрении механизма аутсорсинга медицинских услуг, уточняет издание «АБН24».

Ранее «ФедералПресс» сообщал, почему рынок труда в Петербурге не может преодолеть нехватку работников.