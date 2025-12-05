Ричмонд
Губернатор Федорищев: «Ситуация с вывозом мусора в Самаре еще не выровнялась»

Глава Самарской области считает, что переход на нового мусорного регоператора завершен благополучно.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 5 декабря, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время прямой линии прокомментировал работу нового мусорного регионального оператора и результаты уже проведенных реформ.

Новый регоператор вышел на заявленные параметры. Количество обращений, связанных с неудовлетворительным качеством вывоза мусора, снижается. В Самаре ситуация окончательно не выровнялась, будем смотреть на динамику. В целом переход на нового регоператора завершен благополучно.

Вячеслав Федорищев
губернатор Самарской области

Новые объекты переработки отходов хотят построить в Самаре и Тольятти. Для создания этих современных центров планируют заключить концессионные соглашения.

Уже реализована программа по обновлению контейнерных площадок, направили около 600 миллионов рублей. Было закуплено около 11 тысяч новых контейнеров, создано около 880 новых площадок и отремонтировать еще 800.

Напомним, в Самарской области увеличили плату за вывоз мусора, тариф вырос, но на расчет по числу жильцов так и не перешли. Ранее гендиректор «Экологии» рассказал о тарифах на вывоз мусора и нехватке контейнеров.

