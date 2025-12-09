Каждый год складывается из множества событий личных впечатлений. Уверены, что 2025-й — не исключение. Предлагаем вспомнить его самые хорошие моменты: что поднимало вам настроение, какие цели удалось достичь, за что вы благодарны уходящему году и что ожидаете от следующего. Давайте подведем итоги и посмотрим, что сделало этот год особенным.
Опрос: что хорошего произошло в жизни россиян в 2025 году
Редакция Новостей Mail интересуется у читателей, какие радостные события произошли в их жизни, что поднимало настроение и за что можно поблагодарить уходящий 2025 год.
