В Самаре в 2025 году откроется единый диспетчерский пункт скорой помощи

Как будут ее решать, рассказал министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов. В первую очередь, рассчитывают на студентов, которые учатся по целевому направлению. Их начнут принимать на работу в следующем году, пока в этом направлении есть планы на ближайшие три года. Кроме того, минздрав работает с другими студентами медвузов, чтобы привлекать их на работу.