В Самаре в 2025 году откроется единый диспетчерский пункт скорой помощи

Жители Самарской области во время прямой линии губернатора Вячеслава Федорищева пожаловались, что им приходится долго ждать приезда скорой помощи. По словам главы региона, проблема — в кадрах.
Как будут ее решать, рассказал министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов. В первую очередь, рассчитывают на студентов, которые учатся по целевому направлению. Их начнут принимать на работу в следующем году, пока в этом направлении есть планы на ближайшие три года. Кроме того, минздрав работает с другими студентами медвузов, чтобы привлекать их на работу.
В Самаре ремонтируют единый диспетчерский пункт скорой помощи, открытие запланировано на 2025 год. Он будет перераспределять нагрузку по вызовам, чтобы неотложные случаи обслуживали бригады первичных медицинских организаций, которые обеспечены транспортом.
Модернизируют транспорт и на скорой помощи. В 2026 году планируется купить 22 автомобиля.