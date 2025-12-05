В Ростовской области могут появиться передвижные аптеки

«Это сфера, где обязательно нужен государственный контроль. Тем не менее, сейчас эта идея уже в стадии перехода к реализации. И будут выбраны населенные пункты и регионы, где передвижные аптечные пункты будут опробованы», — сообщил Дмитрий Медведев.