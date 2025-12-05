В Ростовской области могут появиться передвижные аптеки

Об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.
Планируется, что передвижные аптечные комплексы будут доставлять лекарства жителям сел и отдаленных районов. Оценку этой идеи дал зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
«Это сфера, где обязательно нужен государственный контроль. Тем не менее, сейчас эта идея уже в стадии перехода к реализации. И будут выбраны населенные пункты и регионы, где передвижные аптечные пункты будут опробованы», — сообщил Дмитрий Медведев.
Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко отметил, что передвижные аптеки будут работать по принципу передвижного «Поезда здоровья». Внедрять инициативу планируют по партийному проекту «Здоровое будущее».