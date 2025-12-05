Ричмонд
В Минске директор фирмы спрятал от налогов 700 тысяч рублей, но их нашли

Директор фирмы в Минске провернул схему в грузоперевозках на 700 тысяч, но КГК ее раскрыл.

Источник: Комсомольская правда

Госконтроль установил, что в Минске директор компании-грузоперевозчика скрыл от налогов более 700 тысяч белорусских рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, руководитель фирмы организовал незаконную схему, согласно которой перевозку грузов осуществляли якобы пять индивидуальных предпринимателей, которые раньше были в штате компании, как ее работники. Но на самом деле все грузоперевозки компания осуществляла самостоятельно.

При этом в учет фирмы шли фиктивные документы о будто бы операциях с ипэшниками. Что позволяло необоснованно увеличивать затраты фирмы, которые учитывались при налогообложении, и занижать налог на прибыль.

Деньги, которые приходили на счета ИП, они обналичивали. Часть брали себе в качестве зарплаты, а остальное передавали директору. За время действия такой схемы директор причинил государству ущерб, не уплатив налогов более чем на 700 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Еще в Минске подросток отдал $35 тысяч из сейфа родителей, испугавшись обыска.