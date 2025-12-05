В Магадане откроется выставка «Циклы кипения»

Экспозиция в культурно-выставочном центре «Рында» связана с памятью места и семейной памятью. Центральный символ выставки — чашка чая. Экспозиция выстроена вокруг трех столов — трех модусов взаимодействия с чаем. Длинный стол — пространство общественного чаепития. Там начинается погружение в историю: от археологических находок Магадана и Гижигинска до эволюции чайной культуры в разных сословиях и в советскую эпоху.