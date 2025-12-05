В Магадане откроется выставка «Циклы кипения»

Выставка «Циклы кипения», объединяющая археологию, живопись и современное искусство, начнет работать 10 декабря в Магадане в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в управлении проектной деятельности правительства Магаданской области.
Экспозиция в культурно-выставочном центре «Рында» связана с памятью места и семейной памятью. Центральный символ выставки — чашка чая. Экспозиция выстроена вокруг трех столов — трех модусов взаимодействия с чаем. Длинный стол — пространство общественного чаепития. Там начинается погружение в историю: от археологических находок Магадана и Гижигинска до эволюции чайной культуры в разных сословиях и в советскую эпоху.
Круглый семейный стол — место воспоминаний. Там посетители смогут вспомнить свои собственные семейные ритуалы. Маленький «восточный» стол — зона уединения. Особое внимание уделено самовару — не просто предмету быта, а культурному артефакту, отражающему социальную структуру, эстетику и дух эпох.
«Через простой и понятный элемент — чашку чая — выставка раскрывает цикличность традиции и возврат к ней. Археологические артефакты, произведения классической живописи, предметы быта и практики современного искусства в экспозиции объединены в единый диалог о природе человеческого общения. Мы делали выставку, где каждый человек сможет найти свое», — подчеркнула ведущий куратор экспозиции Наталия Горюнова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.