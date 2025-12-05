В России предложили конфисковывать автомобиль за пьяную езду

Кроме того, за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления автомобилем на срок от 1,5 до 2 лет. Также предусмотрено наказание за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим водительских прав либо лишенных водительских прав, в виде ареста на срок от 10 до 15 суток или наложения штрафа в размере 45 тысяч рублей на лиц, в отношении которых не может применяться административный арест (в соответствии с КоАП РФ).