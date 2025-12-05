Масочный режим и запрет на посещение пациентов ввели в больнице Воронежа

Обязательный масочный режим и ограничения на посещение пациентов ввели в Воронежской областной клинической больнице № 1. Данные меры направлены на предотвращение распространения вирусных инфекционных заболеваний, сообщили в медицинском учреждении в четверг, 4 декабря.
Посещение находящихся в клинических отделениях пациентов с проходом в палату возможно лишь в исключительных случаях, когда тяжелобольному требуется помощь родственников в виде постоянного ухода.
Информация о таком пациенте, а также посещающих его лицах фиксируется в специальном списке, утверждённом заведующим отделением и заместителем главного врача по профилю.
Родственники, получившие допуск к посещениям, будут проходить обязательное измерение температуры тела. Если у них обнаружат симптомы острых инфекционных заболеваний, визиты в палату запретят.
Медицинское учреждение также организовало постоянный контроль температуры у своих сотрудников, прежде чем допустить их к работе.
«Сотрудники с повышенной температурой или признаками заболевания будут незамедлительно отстранены от работы», — добавили в ВОКБ № 1.