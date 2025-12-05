Ричмонд
Сурикаты подрались со снеговиком в челябинском зоопарке

Выпавшему снегу в Челябинске обрадовались не только горожане, но и обитатели местного зоопарка. Они с любопытством наблюдали за медленно падающими снежинками и пытались ловить их ртом. А сурикаты даже успели поиграть с забавным снеговиком. Однако потом что-то пошло не так, и игра переросла в небольшую драку. Как это было, смотрите в видео.

Источник: Pchela.News

Пушистики сразу бросили к коробке, в которой их ждал новый друг — маленький снеговичок. Особое внимание зверьков привлёк большой и яркий нос необычного гостя, который они сразу же сняли. Затем проказники заинтересовали перьями, служившими париком для снежного человечка. Малыши трогали снег своими лапками и даже пробовали его на вкус.

— Сурикатам было непривычно, прохладненько, но очень интересно, — поделились сотрудники челябинского зоопарка.

Первый декабрьский снег в Челябинске покрыл улицы, дома и деревья, придав привычным городским пейзажам сказочную атмосферу. Белый покров преобразил региональный центр, а в воздухе сразу повеяло новогодним настроением.