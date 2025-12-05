Сурикаты подрались со снеговиком в челябинском зоопарке

Выпавшему снегу в Челябинске обрадовались не только горожане, но и обитатели местного зоопарка. Они с любопытством наблюдали за медленно падающими снежинками и пытались ловить их ртом. А сурикаты даже успели поиграть с забавным снеговиком. Однако потом что-то пошло не так, и игра переросла в небольшую драку. Как это было, смотрите в видео.