Сурикаты подрались со снеговиком в челябинском зоопарке

Пушистики сразу бросили к коробке, в которой их ждал новый друг — маленький снеговичок. Особое внимание зверьков привлёк большой и яркий нос необычного гостя, который они сразу же сняли. Затем проказники заинтересовали перьями, служившими париком для снежного человечка. Малыши трогали снег своими лапками и даже пробовали его на вкус.
— Сурикатам было непривычно, прохладненько, но очень интересно, — поделились сотрудники челябинского зоопарка.
Первый декабрьский снег в Челябинске покрыл улицы, дома и деревья, придав привычным городским пейзажам сказочную атмосферу. Белый покров преобразил региональный центр, а в воздухе сразу повеяло новогодним настроением.