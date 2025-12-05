Как перенести данные из мессенджера WhatsApp без установки подозрительных программ

Все фото, видео и другие медиафайлы можно экспортировать вместе с сообщениями в личном чате. А еще в WhatsApp предусмотрена возможность автоматического сохранения фото и видео на телефон. Она работает по умолчанию. Но если когда-то вы отключили ее и хотите активировать снова, сделать это можно с помощью пары кликов.