Как перенести данные из мессенджера WhatsApp без установки подозрительных программ

На фоне сообщений об ограничениях WhatsApp многие пользователи забили тревогу. Перейти в другой мессенджер не составит особого труда, но что делать с многолетними архивами, хранящимися в переписках «вотсапа»? Как не потерять важные сообщения, памятные фото и видео? «Газета.Ru» рассказывает о нескольких способах сохранения нужных файлов.
Что можно экспортировать.
Мессенджер WhatsApp позволяет выгружать практически все данные, которыми обмениваются собеседники в личных чатах. Среди них:
* Текстовые переписки. Экспортировать можно как сообщения из отдельных диалогов, так и содержимое групповых чатов.
Формат выгрузки отличается в зависимости от типа вашего смартфона и способа экспорта. Сейчас экспортировать данные можно лишь в официальном приложении без установки непроверенных программ, поэтому вероятность «поймать» вирус исключена.
Как экспортировать переписку в WhatsApp.
Вы можете экспортировать из WhatsApp сообщения из личного чата, они будут выгружены в формате .txt, который многим знаком по программе «Блокнот».
Вместе с чатами будут выгружены и медиафайлы — например, фото и видео. Они будут сохранены в исходном качестве и формате.
Экспорт чата на iPhone.
1. Для экспорта чата внутри приложения откройте WhatsApp и перейдите в «Настройки».
Обратите внимание: в iOS можно совершить экспорт только одного чата за раз. Поэтому, если вы хотите несколько разных переписок, действия придется повторить.
Экспорт чата на OS Android.
Владельцам устройств на базе Android не требуется переходить в настройки, экспорт чата делается через встроенную функцию внутри беседы.
1. Откройте WhatsApp и войдите в нужный чат.
Как экспортировать фото и видео из WhatsApp.
Все фото, видео и другие медиафайлы можно экспортировать вместе с сообщениями в личном чате. А еще в WhatsApp предусмотрена возможность автоматического сохранения фото и видео на телефон. Она работает по умолчанию. Но если когда-то вы отключили ее и хотите активировать снова, сделать это можно с помощью пары кликов.
На iPhone:
1. Перейдите в «Настройки».
На Android:
1. Откройте «Настройки».
Вы также можете воспользоваться файловым менеджером, чтобы перенести медиафайлы вручную. Для этого в файловом менеджере:
1. Перейдите в меню Internal Storage.
Также вы можете скачать медиафайлы по одному в веб-версии WhatsApp или программе на компьютере. Для этого:
1. Войдите в программу или на сайт WhatsApp Web.
Экспорт резервной копии WhatsApp.
Резервную копию нельзя просто скачать и открыть, так как она привязана к вашей учетной записи. Ради безопасности данных создатели сделали так, что ее можно восстановить лишь внутри работающего приложения WhatsApp.
При создании резервная копия по умолчанию сохраняется в облако (iCloud или Google Drive), оттуда же заново установленное приложение сможет ее «достать». Поэтому заранее проверьте, достаточно ли места в вашем облаке для файла.
Как создать резервную копию на iPhone.
1. Перейдите в «Настройки» и откройте пункт «Чаты».
Как создать резервную копию на Android.
1. Перейдите в «Настройки» и откройте пункт «Чаты».