Новая денежная выплата появится в Самарской области с 1 января

В Самарской области вводят новую меру поддержки для семей, в которых есть дети с фенилкетонурией.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области введут новую ежемесячную денежную выплату. Ее смогут получать семьи с детьми, у которых есть наследственное заболевание обмена веществ — фенилкетонурия. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев во время прямой линии 5 декабря.

«Это решение уже принято. Оно будет реализовано с 1 января 2026 года. Финансированием обеспечили», — сказал глава региона.

Таким детям необходимо специальное лечебное питание, его семьям выделяет минздрав. Теперь появится дополнительная мера поддержки.

Напомним, губернатор в ходе прямой линии ответил на актуальные вопросы жителей региона и подвел предварительные итоги работы в 2025 году.

Биография Вячеслава Федорищева
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.
