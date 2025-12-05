Новая денежная выплата появится в Самарской области с 1 января

В Самарской области введут новую ежемесячную денежную выплату. Ее смогут получать семьи с детьми, у которых есть наследственное заболевание обмена веществ — фенилкетонурия. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев во время прямой линии 5 декабря.
«Это решение уже принято. Оно будет реализовано с 1 января 2026 года. Финансированием обеспечили», — сказал глава региона.
Таким детям необходимо специальное лечебное питание, его семьям выделяет минздрав. Теперь появится дополнительная мера поддержки.
Напомним, губернатор в ходе прямой линии ответил на актуальные вопросы жителей региона и подвел предварительные итоги работы в 2025 году.
