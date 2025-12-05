Новая денежная выплата появится в Самарской области с 1 января

В Самарской области введут новую ежемесячную денежную выплату. Ее смогут получать семьи с детьми, у которых есть наследственное заболевание обмена веществ — фенилкетонурия. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев во время прямой линии 5 декабря.