В Якутске начал работу центр беспилотных авиационных систем «Полярный»

Научно-производственный центр «Полярный» торжественно открыли в рамках IV федерального форума «Цифровой алмаз» в Якутске. Там будут проводить исследования и обучать специалистов по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы», сообщили в администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия).
Создание «Полярного» стало возможным после победы Якутии в конкурсном отборе Минпромторга России в 2024 году. Технологии центра будут применять в сельском хозяйстве, экологии, логистике и в других направлениях.
«Благодаря победе в конкурсе, организованном Минпромторгом, научно-производственный центр “Полярный” будет специализироваться на беспилотных авиационных системах. Я считаю, что именно развитие беспилотных систем в широком понимании этого термина — не только летательных, но и подводных, надводных, а также наземных и подземных — способно сделать для нашей республики еще один шаг к преодолению существующих транспортных логистических проблем», — отметил глава республики Айсен Николаев.
В центре будут созданы производственные линии для сборки беспилотных систем, модернизации дронов для условий Крайнего Севера, а также образовательные программы и студенческие конструкторские бюро. Например, школьники Международной арктической школы, которые участвуют в турнирах по БАС, смогут оттачивать свои навыки в «Полярном».
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.