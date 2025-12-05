В Якутске начал работу центр беспилотных авиационных систем «Полярный»

«Благодаря победе в конкурсе, организованном Минпромторгом, научно-производственный центр “Полярный” будет специализироваться на беспилотных авиационных системах. Я считаю, что именно развитие беспилотных систем в широком понимании этого термина — не только летательных, но и подводных, надводных, а также наземных и подземных — способно сделать для нашей республики еще один шаг к преодолению существующих транспортных логистических проблем», — отметил глава республики Айсен Николаев.