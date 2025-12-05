Стало известно, где пройдет отключение отопления в Иркутске 8 декабря 2025

Отключение отопления в Иркутске 8 декабря 2025 года пройдет в Правобережном и Октябрьском округах. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, это необходимо для предотвращения аварийных ситуаций в дальнейшем.
— Ремонт тепловой сети проведем по улицам Желябова, 3, Красноказачья, 135/1, — уточняется в уведомлении.
В связи с проведением работ, часть жильцов домов временно останется и без горячей воды. Ожидается, что ремонтные работы завершатся к 16:00−17:00. Точные адреса, где пройдет об отключении отопления в Иркутске 8 декабря 2025 можно узнать ниже.
Фото: тг-канал оператора тепловых сетей.