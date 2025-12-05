Ричмонд
Стало известно, где пройдет отключение отопления в Иркутске 8 декабря 2025

8 декабря в некоторых домах Иркутска не будет отопления.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение отопления в Иркутске 8 декабря 2025 года пройдет в Правобережном и Октябрьском округах. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, это необходимо для предотвращения аварийных ситуаций в дальнейшем.

Отключение отопления в Иркутске 8 декабря 2025.

— Ремонт тепловой сети проведем по улицам Желябова, 3, Красноказачья, 135/1, — уточняется в уведомлении.

В связи с проведением работ, часть жильцов домов временно останется и без горячей воды. Ожидается, что ремонтные работы завершатся к 16:00−17:00. Точные адреса, где пройдет об отключении отопления в Иркутске 8 декабря 2025 можно узнать ниже.

Фото: тг-канал оператора тепловых сетей.