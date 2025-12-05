Стало известно, где пройдет отключение отопления в Иркутске 8 декабря 2025

В связи с проведением работ, часть жильцов домов временно останется и без горячей воды. Ожидается, что ремонтные работы завершатся к 16:00−17:00. Точные адреса, где пройдет об отключении отопления в Иркутске 8 декабря 2025 можно узнать ниже.