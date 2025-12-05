NBC: расследование ВМС США вскрыло ряд серьезных инцидентов в ходе военных операций на Ближнем Востоке

Инциденты, произошедшие в период с декабря 2024 по май 2025 года, включали потерю трех истребителей F/A-18 Super Hornet в Красном море и столкновение авианосца с торговым судном вблизи египетского Порт-Саида. Жертв среди личного состава или серьезных травм в результате этих инцидентов не было, говорится в статье.
В декабре 2024 года произошел инцидент с «дружественным огнем» с участием двух истребителей F/A-18F: ракетный крейсер USS Gettysburg сбил один истребитель F/A-18F Super Hornet и чуть не сбил второй. Это отчасти произошло из-за неисправности боевых систем, говорится в отчете.
В феврале 2025 года авианосец USS Harry Truman столкнулся с торговым судном Besiktas-M. В отчете ВМС говорится, что авианосец мог избежать столкновения, однако команда на борту Truman «не смогла безопасно пройти мимо судна».
В апреле 2025 года истребитель F/A-18E Super Hornet и тягач-буксировщик были потеряны из-за маневра, который совершил авианосец, пытаясь избежать обстрела со стороны йеменских хуситов. Расследование установило, что тормозная система самолета вышла из строя в дополнение к «недостаточной связи» между мостиком, системой управления полетной палубой и ангарным отсеком.
Расследование также установило, что инцидент, произошедший в мае 2025 года с участием другого F/A-18, был вызван неисправностью растяжки на борту Truman. Среди причин, согласно отчету, назвали «некачественные методы технического обслуживания, некачественное защитное снаряжение, руководство и общий низкий уровень знаний» персонала, обслуживающего растяжку.
По итогам расследования ВМФ США пересмотрит некоторые системы и операции и проведет дополнительную подготовку персонала, пишет NBC.