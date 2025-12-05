NBC: расследование ВМС США вскрыло ряд серьезных инцидентов в ходе военных операций на Ближнем Востоке

Узнать больше по теме

Йеменские хуситы: кто они и как меняют судьбу Йемена

Многие узнали об этом религиозно-политическом движении, когда его представители начали наносить дерзкие удары по Израилю и терроризировать корабли, связанные с этим государством. И хотя йеменские хуситы официально существуют около 30 лет, они стали громкой и яркой историей, которая получила свое развитие в рамках Ближневосточного конфликта. Подробней об этом движении — в нашем материале.