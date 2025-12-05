Сколько миллиардеров живет в Башкирии

По данным УФНС по Башкирии, в этом году по состоянию на 1 августа в декларациях за 2024 год такие доходы представили 22 налогоплательщика. Их доходы за указанный период составили от 1 до 10 млрд рублей. То есть в прошлом году в республике проживало как минимум 22 миллиардера.