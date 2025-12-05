Ричмонд
Сколько миллиардеров живет в Башкирии

ФНС назвала число миллиардеров в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Управление Федеральной налоговой службы по Башкирии по запросу «КП-Уфа» представила данные об уплаченных в бюджет налогах жителями и организациями республики. Как оказалось, в регионе есть граждане, которые платят налоги с миллиардных доходов.

По данным УФНС по Башкирии, в этом году по состоянию на 1 августа в декларациях за 2024 год такие доходы представили 22 налогоплательщика. Их доходы за указанный период составили от 1 до 10 млрд рублей. То есть в прошлом году в республике проживало как минимум 22 миллиардера.

Всего же за январь-сентябрь 2025 года налогов на доходы физических лиц собрали на территории Башкирии на сумму 80 млрд 49 млн рублей.

