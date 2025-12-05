Модульное здание школы на 800 мест возведут на Вертолетном поле в Ростове

Сроки начала строительства крупной новой школы в микрорайоне Вертолетное Поле Ростова-на-Дону определены, но до этого для улучшения ситуации планируют возвести модульное здание. Такую информацию в прямом эфире озвучил губернатор Юрий Слюсарь.
Глава региона напомнил, что речь идет о ЖК, на территории которого нет необходимой инфраструктуры в пешей доступности. Выделение средств на строительство образовательного учреждения запланировали в 2028 году. Планируемая стоимость объекта — 3 млрд рублей.
— В 2028 году начнем, в 2030 году, в лучшем случае, закончим. Пять лет терпеть эту ситуацию сложно. Социально ответственный застройщик, мы с ним провели переговоры, за свой счет в 2026 году на своем участке построит модуль, который может в две смены принять порядка 800 детей. Это не решит полностью всей проблемы, но остроту снимет, — отметил Юрий Слюсарь.
