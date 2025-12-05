Губернатор Самарской области поддержал идею проекта «Автобус счастья»

В Самарской области многодетные мамы предложили реализовать проект «Автобус счастья», в рамках которого будут проводиться экскурсии по региону с акцентом на историях знаменитых семей. Они попросили губернатора помочь с транспортом и предоставить несколько автобусов.
«Идея — отличная. Сегодня популяризация и продвижение традиционных семейных ценностей является одним из важнейших направлений работы. Такие экскурсии позволят и про родные места больше узнать», — сказал глава региона Вячеслав Федорищев во время прямой линии 5 декабря.
Автобусы требуются на 20−25 мест. Губернатор пообещал их предоставить. Он велел минтрансу закупить транспорт, а министерству туризма разработать маршруты. Напомним, губернатор отвечает на актуальные вопросы жителей региона и подводит предварительные итоги работы в 2025 году.