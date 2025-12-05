Ричмонд
-1°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Самарской области поддержал идею проекта «Автобус счастья»

В Самарской области появятся экскурсионные «Автобусы счастья», они будут ходить по знаковым местам региона.

Источник: правительство Самарской области

В Самарской области многодетные мамы предложили реализовать проект «Автобус счастья», в рамках которого будут проводиться экскурсии по региону с акцентом на историях знаменитых семей. Они попросили губернатора помочь с транспортом и предоставить несколько автобусов.

«Идея — отличная. Сегодня популяризация и продвижение традиционных семейных ценностей является одним из важнейших направлений работы. Такие экскурсии позволят и про родные места больше узнать», — сказал глава региона Вячеслав Федорищев во время прямой линии 5 декабря.

Автобусы требуются на 20−25 мест. Губернатор пообещал их предоставить. Он велел минтрансу закупить транспорт, а министерству туризма разработать маршруты. Напомним, губернатор отвечает на актуальные вопросы жителей региона и подводит предварительные итоги работы в 2025 году.

Узнать больше по теме
Биография Вячеслава Федорищева
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.
Читать дальше