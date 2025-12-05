Ричмонд
Билеты на дневного «Щелкунчика» 31 декабря раскупили за полтора часа

РИА Новости: билеты на «Щелкунчика» 31 декабря раскупили за полтора часа.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Билеты на спектакль балета «Щелкунчик» 31 декабря на 12.00 мск раскупили на сайте Большого театра за первые полтора часа с начала продаж, убедился корреспондент РИА Новости.

Продажи билетов на спектакль стартовали в 12.00 мск в пятницу на сайте театра. Уже через 10 минут из 304 билетов оставалось доступными для покупки менее 100 билетов. К началу второго часа продаж на сайте оставался всего один билет за максимальную стоимость — 35 тысяч рублей. Актерский состав спектакля пока неизвестен.

Театр представит 18 показов главного новогоднего спектакля «Щелкунчик» в декабре, и еще 15 представлений — в январе.

Ввиду колоссальной популярности балета «Щелкунчик» в Большом театре зрителям предложен способ приобретения билетов через аукцион. Впервые торги прошли в 2024 году. В аукционе могут принять участие как физические, так и юридические лица. Билеты таким путем будут продаваться комплектами по две штуки. Предусмотрены и единичные места, а также комплект из четырех мест: одна позиция равна четырем местам, максимальное количество позиций к покупке равна одному, то есть в процессе торгового периода можно выиграть не более одной позиции.