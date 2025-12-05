Ричмонд
Сколько нужно спать днем?

Разбираемся, кому и сколько можно спать после обеда без вреда для ночного сна.

Девушка спит днем
Источник: Unsplash

Между «взбодриться» и «испортить ночь» — очень тонкая грань. Об этом aif.ru говорит врач-психотерапевт Юрий Вяльба:

— Дневной сон абсолютно необходим детям дошкольного возраста. Однако у детей старшего возраста и взрослых острой потребности в нем уже нет. Более того, дневной сон может снижать «давление сна», из-за чего ночью заснуть становится труднее.

Важно понимать, что повышенная потребность во сне часто тревожный симптом. Исследования показывают, что сон более 10 часов в сутки характерен для людей с некоторыми хроническими, в том числе опасными, заболеваниями.

Эти предостережения касаются именно полноценного сна длительностью 1−1,5 часа. Совершенно иначе обстоит дело с коротким отдыхом.

Краткий дневной сон полезен практически любому человеку, который чувствует спад энергии и концентрации после обеда. Оптимальный вариант — 15−20 минут до 16:00. Такая передышка позволяет эффективно «перезагрузить» мозг и быстро восстановить продуктивность.