Вход на станцию «Балтийская» начали закрывать в Петербурге

Вестибюль «Площади Восстания» (выход на улицу Восстания) будут временно закрывать в рабочие дни с 8 декабря 2025-го по 26 февраля 2026 года. Также ограничение начнет действовать в период со 2 марта по 8 мая 2026 года. Закрывать вход будут с 16:15 до 20:00. Об этом пишут spbvedomosti.ru.