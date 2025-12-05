Вход на станцию «Балтийская» начали закрывать в Петербурге

В петербургском метрополитене начался ремонт эскалаторов. По этой причине на двух станциях будут введены ограничения.
Речь про «Балтийскую» и «Площадь Восстания». Так, с 5 декабря специалисты организовали ремонтные работы на первой станции, а с 8 декабря еще одна бригада примется за работу на второй станции.
«Балтийская» будет работать по определенному графику до 27 февраля 2026 года включительно. Вход будут закрывать с 08:10 до 09:20. Также вход в вестибюль будет ограничен с 17:00 до 19:00. Ограничение вводят в рабочие дни.
Вестибюль «Площади Восстания» (выход на улицу Восстания) будут временно закрывать в рабочие дни с 8 декабря 2025-го по 26 февраля 2026 года. Также ограничение начнет действовать в период со 2 марта по 8 мая 2026 года. Закрывать вход будут с 16:15 до 20:00. Об этом пишут spbvedomosti.ru.