В Перми на улице Трамвайной откроют новую штрафную стоянку

Краевой Минтранс информирует владельцев автотранспорта об открытии с 8 декабря новой штрафной стоянки на ул. Трамвайной, 6. Ее разместили рядом с новым тоннелем через Транссиб в створе ул. Дзержинского. Старую штрафстоянку на ул. Пушкина, 79 закроют.