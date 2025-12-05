Ричмонд
-1°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми на улице Трамвайной откроют новую штрафную стоянку

Штрафстоянку разместили рядом с новым тоннелем через Транссиб.

Источник: Министерство транспорта Пермского края

Краевой Минтранс информирует владельцев автотранспорта об открытии с 8 декабря новой штрафной стоянки на ул. Трамвайной, 6. Ее разместили рядом с новым тоннелем через Транссиб в створе ул. Дзержинского. Старую штрафстоянку на ул. Пушкина, 79 закроют.

Новая штрафная стоянка предназначена для различных типов автотранспорта, включая легковые автомобили, грузовики и спецтранспорт — для каждой категории отдельные зоны. Стоянку для обеспечения безопасности автомобилей оборудовали камерами видеонаблюдения.

Оплата стоянки производится наличным и безналичным способами. Ее стоимость включает штраф, цену за эвакуацию и хранение транспортного средства. Цена эвакуации — около 2 тыс. руб., час хранения — 30 ₽

«Все ранее доставленные автомобили на стоянку по ул. Пушкина к 8 декабря переместят на новую по ул. Трамвайной», — дополнили в краевом ведомстве.

Новая штрафстоянка превышает старую по площади почти в три раза.