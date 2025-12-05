В Перми на улице Трамвайной откроют новую штрафную стоянку

Краевой Минтранс информирует владельцев автотранспорта об открытии с 8 декабря новой штрафной стоянки на ул. Трамвайной, 6. Ее разместили рядом с новым тоннелем через Транссиб в створе ул. Дзержинского. Старую штрафстоянку на ул. Пушкина, 79 закроют.
Новая штрафная стоянка предназначена для различных типов автотранспорта, включая легковые автомобили, грузовики и спецтранспорт — для каждой категории отдельные зоны. Стоянку для обеспечения безопасности автомобилей оборудовали камерами видеонаблюдения.
Оплата стоянки производится наличным и безналичным способами. Ее стоимость включает штраф, цену за эвакуацию и хранение транспортного средства. Цена эвакуации — около 2 тыс. руб., час хранения — 30 ₽
«Все ранее доставленные автомобили на стоянку по ул. Пушкина к 8 декабря переместят на новую по ул. Трамвайной», — дополнили в краевом ведомстве.
Новая штрафстоянка превышает старую по площади почти в три раза.