Фестиваль из Тамбовской области победил в номинации туристической премии

Финальный этап XIV премии в области событийного туризма Russian Event Awards — 2025 прошел 26−28 ноября в Нижнем Новгороде в поддержку нацпроекта «Туризм и гостеприимство». В одной из номинаций лучшим был признан фестиваль «Аракуш» из Тамбовской области, сообщили в администрации Рассказовского района, на территории которого ежегодно проходит это событие.
В финале премии презентовали свыше 400 туристических мероприятий из 52 регионов России. В номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением до 100 тысяч человек» Тамбовскую область представляло два проекта, один из которых — литературно-музыкальный фестиваль «Аракуш», который проводится в селе Коптево. По итогам финального этапа проект занял первое место, опередив свыше 20 претендентов.
«Эта победа — результат совместной работы большой команды организаторов, участников, волонтеров. Победа в этой премии станет стимулом для новых идей, творческих открытий и дальнейшего развития фестиваля», — отметил глава Рассказовского округа Алексей Поздняков.
Литературно-музыкальный фестиваль «Аракуш» — событие, объединяющее ценителей искусства со всей страны. В 2019 году он вошел в топ-200 лучших событий России, а в 2023 году получил новое название в честь произведения «Аракуш». Это символический образ — птица мечты, вдохновляющая на достижение смелых целей.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.