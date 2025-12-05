«Не присылайте паспорт ради просмотра». Мининформации сказало белорусам остерегаться новых требований YouTube

В Мининформации обратили внимание, что видеохостинг YouTube стал требовать от пользователей подтвердить возраст. В том числе в Беларуси у многих при попытке открыть видео с возрастным ограничением появляется новое окно с требованием загрузить паспорт, права, сделать селфи. А без подтверждения возраста ролик не показывается.