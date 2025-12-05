Ричмонд
«Не присылайте паспорт ради просмотра». Мининформации сказало белорусам остерегаться новых требований YouTube

Мининформации Беларуси отреагировало на требования YouTube загрузки документов.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве информации отреагировали на требования YouTube по загрузке документов для аутентификации и сказали, как действовать белорусам.

«Комсомолка» писала, что YouTube стал требовать у белорусов подтверждение возраста и документы.

В Мининформации обратили внимание, что видеохостинг YouTube стал требовать от пользователей подтвердить возраст. В том числе в Беларуси у многих при попытке открыть видео с возрастным ограничением появляется новое окно с требованием загрузить паспорт, права, сделать селфи. А без подтверждения возраста ролик не показывается.

В министерстве заметили, что хотя сам YouTube это объясняет новыми правилами безопасности и проверкой возраста, для белорусских пользователей ситуация тревожная. Так как передача личных данных всегда несет риски их утечки.

В Мининформации посоветовали белорусам два варианта. Смотреть видео на других площадках, где не требуется загрузка документов. Или вообще отказаться от просмотра определенных видео, чтобы минимизировать передачу личных данных.

— Не присылайте паспорт просто «за ради просмотра», — подчеркнули в пресс-службе.

А резюмируя, в Мининформации сказали, что по факту под видом защиты пользователи оказались перед выбором — приватность или доступ.

Ранее Мининформации Беларуси прокомментировало новые правила YouTube.

