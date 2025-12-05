«Преемственность и уважение к истории комплекса»: «Тинькофф Холл» обратно переименовался в «Огни Уфы»

Известный развлекательный центр столицы Башкирии возвращает свое историческое название. С сегодняшнего дня комплекс, ранее известный как «Тинькофф Холл», официально снова называется «Огни Уфы».
Как отмечается в сообщении представителей комплекса, возвращение оригинального имени символизирует преемственность и уважение к истории места, которое хорошо знакомо и близко жителям столицы республики. Это решение, отмечают в «Огнях Уфы», подчеркивает стремление развивать площадку как значимое пространство для культурных мероприятий, деловых событий и семейного отдыха.
Комплекс, как заверили его представители, продолжит работу в прежнем формате, сохранив все свои функции. При этом администрация обещает расширение программы мероприятий и укрепление сотрудничества как с локальными, так и с федеральными партнёрами.
