На Дону беременные студентки получат 100 тыс. рублей. Об этом сообщил губернатор региона в эфире программы.
С 1 января 2026 года в Ростовской области студенткам очной формы обучения, родившим ребенка, будет выплачиваться единовременная помощь в размере 100 тысяч рублей.
Для получения выплаты необходимо будет обратиться в органы социальной защиты. Инициатива стала ответом на вопрос студентки РГЭУ (РИНХ), поинтересовавшейся о возможности получения подобной поддержки.
Кроме того, с того же дня в Ростовской области вводится новая мера поддержки семей с новорожденными — сертификат на 20 тысяч рублей. На финансирование этой программы планируется выделять около 700 миллионов рублей ежегодно.
В регионе также продолжают действовать пункты проката вещей для новорожденных, институт «социальных нянь» и другие меры помощи семьям с детьми.