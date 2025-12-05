МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. «Белый список» сайтов пополнился региональными онлайн-платформами, сайтами ЦБ РФ, операторов связи, ряда СМИ, онлайн-кинотеатром «Окко» и другими ресурсами, заявили в Минцифры России.
«Белый список» пополнился региональными онлайн-платформами. … Список дополнен социально значимыми сервисами ряда регионов в таких сферах, как здравоохранение, образование, общественный транспорт и другие. Кроме того, в него вошли сайты администраций некоторых субъектов РФ", — говорится в сообщении министерства в канале в Max.
«На третьем этапе в перечень также включены онлайн-ресурсы Центробанка, операторов связи “Сбермобайл”, “Т-Мобайл”, “Эр-Телеком”, платформы “Россия — страна возможностей”, федеральной государственной автоматизированной информационной системы “Молодёжь России” и всероссийского студенческого проекта “Твой ход”… сервиса поиска, покупки, продажи недвижимости “Домклик”, охранной системы “Цезарь Сателлит”, онлайн-кинотеатра “Окко”, — пояснили там.
Также в список добавлен ряд СМИ, в том числе «Известия».
В «белый список» входят приложения и сайты, которые остаются доступными в периоды ограничений мобильной связи и интернета.
Так, на первом этапе Минцифры РФ включило в перечень VK, «Oдноклассники», Mail.ru, платформу Max, маркетплейсы Ozon и Wildberries, сервисы «Яндекса», «Дзен», Rutube, сайт платежной системы «Мир», личные кабинеты операторов связи «Билайн», Мегафон«, МТС, “Ростелеком”, T2. Также доступ обеспечен к “Госуслугам”, платформе для дистанционного голосования, сайтам президента и правительства.
На втором этапе в «белый список» вошли сайты государственных органов (Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов РФ), «Почты России», Альфа-банка, государственной системы цифровой маркировки товаров «Честный знак», сайты РИА Новости, «Комсомольской правды», РБК, «Газеты.ру», «Ленты.ру», Rambler, РЖД и туристического портала «Туту.ру», навигатора «2ГИС», такси «Максим», сайт с прогнозом погоды Gismeteo.