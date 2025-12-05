Петербуржцев будут штрафовать за ночную парковку зимой

Парковаться ночью зимой больше нельзя на Новгородской улице, Дмитровском переулке и на Средней Подъяческой. Ограничения будут действовать по четвергам, пятницам и понедельникам с полуночи до семи утра. Это нужно, чтобы коммунальщики сделали качественную уборку снега.