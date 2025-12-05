Ричмонд
Петербуржцев будут штрафовать за ночную парковку зимой

Ограничение на ночную парковку ввели на трех улицах.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники комитета по транспорту Петербурга ввели новые ограничения для автомобилистов. Теперь в Северной столице действуют правила зимней ночной парковки.

Власти города решили ввести запрет на парковку ночью в зимнее время года. Нововведения уже вступили в силу, с 5 декабря.

Парковаться ночью зимой больше нельзя на Новгородской улице, Дмитровском переулке и на Средней Подъяческой. Ограничения будут действовать по четвергам, пятницам и понедельникам с полуночи до семи утра. Это нужно, чтобы коммунальщики сделали качественную уборку снега.

Представители комтранса провели рейд на этих улицах и отметили, что за нарушение требований автомобилистам грозит штраф в размере 4,5 тысяч рублей. Также их авто могут отправить на спецстоянку.