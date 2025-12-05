Ричмонд
Омским строителям гидроузла на реке Иртыш не платят зарплату

Проверку трудовых прав рабочих организовала прокуратура.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Омского района начала проверку соблюдения трудовых прав строителей Красногорского гидроузла. Им не платят зарплату.

Поводом о проведении проверки послужили сообщения в соцсетях — работники пожаловались на несвоевременные невыплаты.

«Предварительно установлено, что ООО “Межрегионстрой”, задействованное в строительстве объекта, имеет задолженность по заработной плате перед 150 сотрудниками, трудоустроенными в обособленном подразделении “Омское”, — сообщили в прокуратуре.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры намерены установить все обстоятельства и причины задержек. При наличии оснований работодателю пообещали «меры прокурорского реагирования».