Омским строителям гидроузла на реке Иртыш не платят зарплату

Прокуратура Омского района начала проверку соблюдения трудовых прав строителей Красногорского гидроузла. Им не платят зарплату.
Поводом о проведении проверки послужили сообщения в соцсетях — работники пожаловались на несвоевременные невыплаты.
«Предварительно установлено, что ООО “Межрегионстрой”, задействованное в строительстве объекта, имеет задолженность по заработной плате перед 150 сотрудниками, трудоустроенными в обособленном подразделении “Омское”, — сообщили в прокуратуре.
В ходе проверки сотрудники прокуратуры намерены установить все обстоятельства и причины задержек. При наличии оснований работодателю пообещали «меры прокурорского реагирования».