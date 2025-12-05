Строительство обхода Борисоглебска планируют завершить в 2029 году

В 2029 году в Воронежской области планируют завершить строительство участка трассы Р-22 «Каспий» с 444-го по 459-й километр, который позволит вывести транспорт в обход Борисоглебска. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.
Строительство дороги стартовало в сентябре, за это время разработано порядка трех тысяч кубометров выемки и отсыпано более 77 тысяч кубометров насыпи. Новый объект повысит транспортную доступность и связанность районов внутри Воронежской области, а также укрепит торгово-экономические связи с соседними регионами, отметил Марат Хуснуллин.
Новая четырехполосная трасса протяженностью 15 километров будет иметь проезжую часть шириной 14 метров и разделительную полосу шириной три метра. В рамках проекта предусмотрено строительство четырех транспортных развязок в разных уровнях с путепроводами, а также возведение 30-пролетного моста длиной один километр через реку Ворону.
Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков подчеркнул, что комплекс работ повысит безопасность движения и пропускную способность важного маршрута — подъезда от трассы Р-22 «Каспий» к Саратову.
Благодаря новому обходу улицы Борисоглебска, где проживает около 58 тысяч человек, будут освобождены от более чем 12 тысяч транзитных автомобилей в сутки, что положительно скажется на экологической обстановке в городе.