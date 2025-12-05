В Иркутске маршрут № 56 вновь начнет курсировать с 6 декабря. Напомним, ранее городская администрация отозвала лицензию у перевозчика из-за выявленных нарушений.
— Тогда для быстрого решения вопроса и удобства пассажиров власти увеличили число автобусов на маршруте № 9, который ходил от Центрального рынка до предместья Радищева, — уточнили в пресс-службе администрации.
В дополнение к основным, привлекли все резервные транспортные средства, которые следовали от Центрального рынка в микрорайон Солнечный.
Муниципальный маршрут № 56 теперь обслуживается простым товариществом из четырех перевозчиков, которым свидетельство выдано напрямую, без проведения конкурса. Документ действителен до 16 февраля 2026 года.